عاجل.. الحكومة تحذر من التراخي في ارتداء الكمامة: معرضون لموجة ثانية لكورونا

حذّرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من تراخي بعض المواطنين في ارتداء الكمامات، داخل وسائل النقل المختلفة، موضحة أنّ عدم ارتداء الكمامات، قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين، وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى بعد انحسارها، ما ينذر بحدوث موجة ثانية من الفيروس.

وشددت وزيرة الصحة، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية الالتزام بالإجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل إجراءات الرقابة والكمائن التي تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات في الطرق السريعة وداخل المدن ووسائل النقل العامة، مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، واستمرار التزام العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة.

وأشارت إلى أهمية تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، والتأكيد على التزام المواطنين بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدي.