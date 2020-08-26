عاجل.. مدبولي يحذّر: تشديد الإجراءات حال زيادة إصابات كورونا

حذّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أنّ التزايد الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" الساعات الماضية يدفعنا إلى الحذر، وقد يدفعنا لمتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تطبيق العقوبات المحددة على المخالفين.

وأضاف مدبولي، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، أنّ الحكومة تهدف لتجنيبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بشكل كبير كما حدث في بعض البلدان.

وشدد رئيس الوزراء، على أنّ الفترة الراهنة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول الخريف، ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجّه مدبولي، باستمرار مستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حذّرت خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد قبل قليل، من أنّ الأمان الزائف بشأن انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد، قد يؤدي لموجة ثانية من الإصابات، مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، وبقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الخاصة بمجابهة الفيروس.