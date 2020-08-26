الحكومة تحذّر المصريين: الأمان الزائف قد يدفعنا لموجة ثانية من كورونا

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد.

كان التقرير اليومي لوزارة الصحة والسكان، سجل زيادات طفيفة في أعداد الإصابات بكورونا خلال الساعات القليلة الماضية.

وعرضت الوزيرة على المجلس، السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، قائلة إنّها مرتبطة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأنّ الوباء انتهى، ما يدفعهم للتراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي، مطالبة المواطنين بالحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناشد المواطنين عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة الأسبوع الماضي، بالالتزام بارتداء الكمامات، والإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث انتكاسة في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة قبل أيام، قلق مجلس الوزراء من عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية خلال إجازة العيد الماضية، والمصايف.