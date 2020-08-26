المنيا تسجل 27 إصابة "كورونا" جديدة وتعافي 3 حالات

أعلنت مصادر بمديرية الصحة في المنيا، اليوم، عن إصابة 27 شخصاً بوباء "كورونا" المستجد، تم نقلهم إلى مستشفيات الاشتباه والعزل والحجر الصحي.

من جانب آخر، أعلنت مستشفى العزل بملوي، عن تعافي 3 حالات من المصابين بالفيروس المستجد، وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم، بينما ما زالت 29 حالة تتلقى العلاج بأقسام المستشفى.

وقال مسؤول بمديرية الصحة إن الوزارة تحذر باستمرار من تزايد الإصابات بالفيروس، رغم التراجع الكبير خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، استعرضت اليوم السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس "كورونا" حال حدوثها، حيث أكدت الوزيرة أن حدوث موجة ثانية يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.