إصابة عضو منتخب بـ"الشيوخ" في المنيا بفيروس "كورونا"

كشف الدكتور زين العابدين الأطناوي، الفائز بعضوية مجلس الشيوخ في الانتخابات الأخيرة عن محافظة المنيا، إصابته بفيروس "كورونا"، وأنه يخضع للعلاج حالياً.

ونشر "الأطناوي"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ما يفيد بإصابته بالفيروس المستجد، بعد نحو أسبوع من إعلان فوزه بعضوية مجلس الشيوخ، في الانتخابات التي جرت منتصف شهر أغسطس الجاري.

وكتب عضو الشيوخ على صفحته: "الحمد لله على كل حال.. إصابتي بفيروس كورونا.. اللهم شفاءً تاماً عاجلاً لكل مرضانا.. دعواتكم يا أعز الناس".

وفاز "الأطناوي"، وهو طبيب بشري من أبناء مركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، بعضوية مجلس الشيوخ بين 5 أخرين على مقاعد النظام الفردي، جميعهم عن حزب "مستقبل وطن"، حيث كان يشغل أمانة التنظيم، بحصوله على نحو 158 ألف صوت، متصدراً جميع الفائزين بمقاعد الفردي بالمحافظة.