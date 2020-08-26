مرشح لعضوية "البيطريين": نسعى جميعا لمجلس يخدم المهنة 

قال الدكتور محمد نبيل عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، المرشح لعضوية مجلس النقابة، إن الانتخابات تجري اليوم تحت إشراف قضائي كامل، وتُعد الانتخابات بمثابة احتفال لاختيار مجلس يمثل الأطباء البيطريين خلال الأعوام القادمة.

ووجه نبيل، الشكر لكل من حضر رغم الظروف الحالية، وشكر كل من تقدم للترشح لخدمة الأطباء البيطريين.

وأضاف: "نسعى جميعا لمجلس يكون على قدر خدمة مهنة الطب البيطري والأطباء البيطريين على مستوى مصر، وشكر الأطباء البيطريين على حرصهم على الحضور، مؤكدا على توافر كل الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان على مستوى الجمهورية وأن النقابة وفرت كل التجهيزات لهذه الإجراءات الاحترازية".

ودعا نبيل الأطباء البيطريين للنزول للانتخابات من أجل نقابتهم ومستقبل المهنة، مشيرا إلى أن التصويت ممتد حتى الساعة السادسة مساء.