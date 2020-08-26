بدء انتخابات نقابة البيطريين وسط إجراءات احترازية ضد كورونا ببني سويف

بدأت انتخابات نقابة الأطباء البيطريين في محافظة بني سويف، صباح اليوم، وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد، تحت إشراف قضائي.

وشهدت الساعات الأولى من بدء التصويت إقبالا كثيفا من أعضاء النقابة، لاختيار مقعد نقيب البيطريين بالمحافظة والذي يتنافس عليه مرشحان، بالإضافة إلى اختيار مرشحين فوق السن وآخران تحت السن في النقابة الفرعية، وآخر لمقعد شمال الصعيد بالنقابة العامة، و3 مرشحين فوق السن و3 تحت السن بالنقابة العامة.

والتزمت نقابة الأطباء البيطريين بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، كذلك ضرورة المرور من بوابة التعقيم.