لقاء سويدان تهنئ "توتا" بعيد ميلاده: سنة كلها خير يا أبو قلب طيب

نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورتها مع الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا"، عبر حسابها على إنستجرام"، هنأته فيها بمناسبة عيد ميلاده، قائلة: "سنة كلها خير وسعادة عليك يا أبو قلب طيب يا جدع".

ورد عليها "عبدالرحمن"، قائلاً: "يا حبيبتي يا سكرة الدنيا.. وانت بألف خير ومبسوطة وفرحانة".

وتواصل الفنانة لقاء سويدان بروفات مسرحيتها الجديدة "السلطانية"، وهي مسرحية استعراضية غنائية يشارك في بطولتها حسن فؤاد، من كتابة عبدالفتاح مصطفى وإخراج مراد منير، ومن المقرر عرضها في نهاية الشهر الحالي.