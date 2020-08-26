الغرف التجارية: مد الأوكازيون ومبادرة"مايغلاش عليك" نشط المبيعات

شهدت أسواق الملابس بالمحافظات، حركة كبيرة في المبيعات بالمقارنة بالشهور الماضية تجاوزالـ 60%، بحسب عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة، بغرفة تجارة القاهرة، الذي اعتبر أن مد الأوكازيون الصيفى لمدة شهر سينشط المبيعات ويعوض التجار عن حالة الركود الكبيرة التى عانت منها الأسواق خلال الأشهر الماضية.

وأشار "حسن"، إلى أن الانتعاشة الكبيرة في مبيعات الملابس الجاهزة ترجع إلى "تراجع حالات الاكتئاب واعتدال الحالة المزاجية للمصريين التى تاثرت سلبا بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا".

وأشار "حسن" لـ"الوطن"، أن قطاع الملابس تعرض إلى زيادة حدة الركود منذ بدء الإجراءات الاحترازية لكورونا، خاصة وقت طرح الملابس الصيفي في أبريل الماضي، نتيجة مخاوف الناس من الفيروس والحالة النفسية نتيجة وجود شائعات بأن الملابس تنقل الفيروس واتجاههم إلى الأكل والشرب واعتبار الملابس سلعا ترفهية، أدى إلى كساد كبير في حركة البيع والشراء.

وقال إن الملابس لم تعد سلعة أساسية لقطاعات كبيرة من المواطنين نتيجة ضغوط الحياة الاقتصادية، مضيفا أنه، ولأول مرة منذ أزمة كورونا تتفوق المحلات على البيع الإلكترونى خاصة وأن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها، مؤكدا أن الأوكازيون هذا العام في متناول الجميع والتخفيضات تزيد عن 50%.

وكشف "حسن"، عن قيام عدد كبير من المحلات بتخفيض هامش الربح لتنشيط القطاع حتى قبل موسم الأوكازيون الرسمي الذي تقره وزارة التموين بفترة من خلال عروض بيعية مثل "اشترى قطعة واحصل على الثانية مجانا"، أو خصم يتراوح مابين 40 لـ 50%على سعر القطعة المباعة.

وفى السياق نفسه قال رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن مبادرة الرئيس في تحفيز المنتج المحلى ومبادرة "ما يغلاش عليك"، تعد فرصة جيدة لتنشيط حركة المبيعات وتساعد على مزيد من الشراء حيث يتمتع حاملى البطاقة التمونيية من 10%خصم إضافة إلى 50% لتصبح التخفيضات 60% فى تلك المبادرة.

يشار إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قرر مد فترة التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 لمدة شهر التى كان من المفترض لها أن تنتهى 22 أغسطس 2020.

ونص القرار الوزارى على أن يتم مد فترة التصفية الموسمية الثانية اعتباراً من يوم السبت الموافق 22-8-2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 22-9-2020.