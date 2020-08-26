الاتصالات تطلق تطبيقا على الهاتف لتجنب الزحام في مكاتب التوثيق

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول لتعريف المواطنين بأماكن الزحام داخل مكاتب التوثيق، ووقت الذروة، لتجنب الزحام.

وأضاف طلعت في مؤتمر صحفي، أنّ الفترة المقبلة تشهد تطوير مكاتب التوثيق، وهناك خطة يتم تنفيذها حاليا بالتعاون مع وزارة العدل والاتصالات، ممثلة في هيئة البريد ووزارة التنمية المحلية لتطوير مكاتب التوثيق.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أنّ سيتم تقديم الخدمات في 361 مكتب توثيق بشكل مميكن بداية سبتمبر المقبل.