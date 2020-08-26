وفاة الفنان السعودي محمد حمزة

توفي الفنان السعودي محمد حمزة، عن عمر ناهز 87 عاما، وتحولت حسابات محبي الفنان الراحل على تويتر، إلى دفاتر عزاء للفنان الراحل، الذي قدّم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

وشارك حمزة، في مسلسلات "أهل البلد" عام 2013، "ليلة هروب" 1989، كما شارك في مسلسل "الزير سالم" مع محمود ياسين، يوسف شعبان، وفردوس عبدالحميد، ومسلسل "جمال الدين الأفغاني" 1984، مسلسل "بعثة الشهداء" 1981.