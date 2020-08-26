رئيس التحرير

محمود مسلم

وفاة الفنان السعودي محمد حمزة

كتب:

ضحى محمد
02:50 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
الفنان السعودى محمد حمزة

الفنان السعودى محمد حمزة

توفي الفنان السعودي محمد حمزة، عن عمر ناهز 87 عاما، وتحولت حسابات محبي الفنان الراحل على تويتر، إلى دفاتر عزاء للفنان الراحل، الذي قدّم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

وشارك حمزة، في مسلسلات "أهل البلد" عام 2013، "ليلة هروب" 1989، كما شارك في مسلسل "الزير سالم" مع محمود ياسين، يوسف شعبان، وفردوس عبدالحميد، ومسلسل "جمال الدين الأفغاني" 1984، مسلسل "بعثة الشهداء" 1981.

اقرأ المزيد:

في شهر ميلاده ورحيله.. أشهر أغنيات الشاعر محمد حمزة

تامر حمزة وشريف خير الله ينعيان المخرج محمد النجار: وداعا القلب الطيب

بالصور| محمد رمضان وماجد الكدواني مع "رجالة حمزة"

هادي الباجوري يجمع محمد رمضان وماجد الكدواني في "رجالة حمزة"

محمد ناير يضع اللمسات الأخيرة لـ"رجالة حمزة"