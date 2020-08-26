حملات لتجميل المسارات السياحية بالأقصر

أطلقت محافظة الأقصر حملة لتجميل المسارات السياحية، استعداداً لعودة الحركة السياحية، اعتباراً من بداية سبتمبر المقبل، حسبما قرر مجلس الوزراء، بعد توقف دام لأكثر من 5 شهور، بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

بداية هذه الحملات كانت من مجلس مدينة القرنة، الذي شن حملة لرفع 45 طن مخلفات صلبة، مع استكمال السلطات لأعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة والتراكمات في القرى القريبة من طريق المسار السياحي، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها سلطات المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة بالمسارات السياحية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يجري رفع كفاءة وتهذيب الأشجار بطريق المسار السياحي بمدينة الأقصر، بمشاركة مسئولي إدارة النظافة، وعمال مجلس المدينة.

وأوضح العميد علاء عبدالجابر، رئيس المدينة، أنه يجري العمل على قدم وساق في صيانة الطرق والمسارات السياحية بالبر الغربي، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين حالة الطرق والمسارات السياحية، حيث يتم صيانة ورفع كفاءة طريق وادي الملوك، بواسطة الشركة المصرية التابعة لشركات وزارة النقل.

وتجري أعمال الصيانة باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات في صيانة وإعادة تدوير الأسفلت بأحدث طرق الحقن للطريق الأسفلتي المؤدي للمقابر الفرعونية، كما يتم رصف طريق المسار السياحي بمركز القرنة، بدءاً من أول الكمين حتى تمثالي "ممنون"، وصولاً إلى طريق "السيدة زينب"، بطول 4 كيلومترات، وعرض 13 متراً.

ويشهد طريق المسار السياحي بمركز القرنة، غرب الأقصر، مرور العديد الرحلات السياحية خلال الموسم الشتوي، لنقل السائحين من البر الشرقي إلى البر الغربي، خلال رحلاتهم بالمحافظة، ولذلك يشهد الطريق حالياً العديد من الإجراءات، استعداداً للموسم السياحي الجديد، وتحسين شبكة الطرق على مستوى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات اللائقة للمواطنين والسائحين.

في مركز ومدينة البياضية، جنوب الأقصر، تم إنهاء أعمال توسيع الشوارع الواقعة على طريق المسار السياحي بالمدينة وتمهيدها، وذلك استمرارا لأعمال التطوير وفقاً للخطة الاستثمارية المقررة للمركز للعام المالى 2019 /2020، كما تم العمل على تركيب بلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطى وجانبى الطريق بعد توسعته وتطويره لخدمة رواد المدينة وتجميل المسار السياحي بطريق مصر- أسوان الزراعي.

كما تم الانتهاء من أعمال توسعة المدخل الشمالي للمدينة، وفتح محاور مرورية جديدة بالمسار السياحي وشارع مصر، بالإضافة إلى القيام بأعمال تركيب بلاط الإنترلوك مما يضفي عليها لمسة جمالية، وذلك تمهيداً لإقامة بعض المشروعات التي من شأنها استغلال تلك المنطقة.

كما يجري العمل على استكمال اللوحات الإرشادية المرورية بعد التنسيق مع إدارة مرور الأقصر، حيث انطلقت سلطات المدينة من أعمال توسعة وتأهيل وتطوير مدخل مدينة البياضية الذى يربط منطقة الجولى فيل والمسار السياحي، وذلك تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف بالتنسيق مع مديريات الطرق والرى وإدارة مرور الأقصر.