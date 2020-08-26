رئيس جهاز مدينة طيبة: عمارات الإسكان الاجتماعي كاملة الخدمات الصحية

قال المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، إن مدينة طيبة الجديدة من الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها تبعا للإسكان الاجتماعي عبارة عن 6912 وحدة بعدد 288 عمارة سكنية وجميعها تم إضافتها للمرافق وطرحت في الإعلان الـ13 في الجرائد خلال الفترة الماضية.

وأكد سعيد، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن نسبة الإشغال ستكون عالية جدا، وأن جميع العمارات السكنية بها مسطحات خضراء مميزة وموازية لطراز الأقصر الأثرية، وكل عمارات الإسكان الاجتماعي كاملة الخدمات الصحية، التعليمية، التجارية، الرياضية والملاعب.

وتابع، أن جميع الوحدات السكنية جاهزة للتسليم، وحاليا أي مواطن له تخصيص نقوم بتسليمه الوحدة السكنية مباشرة بمساحة 90 مترا مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام ومتشطبة بالكامل، مشيرا إلى أنه إذا كان لأي مواطن ملاحظة في الوحدة السكنية يتم الانتهاء منها فورا أو في اليوم التالي ويتم تسليمه وحدته بدون وجود أي مشاكل فيها ومرفق بها المياه والغاز والعديد من الخدمات التي تقدم.