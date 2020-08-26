"حماة الوطن" عن نتائج قمة الأردن: السيسي يقطع الطريق على داعمي الإرهاب

أكد الدكتور أحمد زكريا مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يعود بمصر إلى ريادة منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، مشيرا إلى أن السيسي خلال القمة الثلاثية التي عقدت في الأردن استطاع قطع الطريق على داعمي الإرهاب.

وقال زكريا إن الأحداث المتسارعة في المنطقة وتدخل بعض الأطراف الخارجية يستدعي التنسيق والعمل المشترك، كما جاء تأكيد السيسي على دعم المؤسسات في دول المنطقة للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، وحل القضية الفلسطينية والحفاظ على وحدة أراضي سوريا وليبيا والعراق واليمن واعتبار التسوية سياسية أفضل الحلول، والقضاء على المرتزقة والجماعات الإرهابية، وقطع الطريق أمام من يدعمها بالتمويل والتسليح.

وأشار إلى زيادة تأثير مصر ودورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة مع وصول السيسي إلى سدة الحكم، حيث استطاع أن يغير المعادلة ويفرض المواقف المصرية على المستوى الإقليمي والخارجي والتأثير على القرارات الدولية، من خلال اتباع سياسة متوازنة ومعتدلة حيال الأزمات وتحويل قيود السياسة الخارجية إلى مكاسب مما يجعلها مصدر قوة من خلال المشاركة الفعالة في صنع القرارات المهمة في المجتمع الدولي، داعيا الدول العربية لأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار في المنطقة.