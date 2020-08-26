"معلومات الوزراء": "المحسمة" تحصل على 4 جوائز عالمية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن حصول محطة المحسمة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، على 4 جوائز عالمية نظرا لتميزها في البناء، والتصميم، والتكنولوجيا المستخدمة.

وأوضح "المركز"، في تقرير معلوماتي صادر عنه قبل قليل تحت عنوان "مصر في معلومة"، أن المحطة تسهم في تعزيز منظومة إدارة موارد المياه، وتقليل الإهدار لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية لمصر.

يأتي ذلك في إطار سعي مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، وتنفيذ خطتها الإستراتيجية لمواجهة النُدرة المائية.

وأشار إلى أن "محطة المحسمة"، والتي تقع غرب قناة السويس، تبلغ طاقتها مليون متر مكعب في اليوم، إذ تقوم برفع المياه ونقلها من غرب القناة إلى شرقها.