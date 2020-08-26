طقس الخميس: مائل للحرارة رطب في القاهرة.. وأمطار خفيفة على بعض المناطق

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحا، على أن يكون لطيفا ليلا، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وبالنسبة للسواحل الشمالية، فيسود طقس معتدل، والرياح معتدلة أيضا تنشط أحيانا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفا ليلا.

أما عن حالة الطقس على جنوب سيناء فيسود طقس حار، والرياح نشطة، فيما يسود طقس حار نهارا على شمال الصعيد، ويكون لطيفا ليلا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون الطقس معتدلا ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع، بحسب الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 21

وادى النطرون 34 22

طنطا 33 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 34 22

بلطيم 31 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 31 26

دمياط 31 24

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 24

العريش 32 23

رفح 31 23

راس سدر 36 24

نخل 36 19

نويبع 37 28

طابا 36 26

كاترين 33 19

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 26

إدفو 40 26

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 39 24

شلاتين 38 27

أبورماد 37 27

حلايب 36 28

راس حدربة 36 28