الطقس اليوم الاثنين 24-8-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ تنتشر الشبورة المائية صباحًا، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مع وجود شبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنه عن حالة الطقس ليلًا، يتوقع الخبراء أن يكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الاثنين، حار والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران ، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.