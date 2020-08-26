توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع انتشار الشبورة المائية صباحًا على معظم المناطق.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء على مدار الثلاثة أيام، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، على خليج السويس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الخميس 27 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 27.

طقس الجمعة 28 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27.

طقس السبت 29 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 28.