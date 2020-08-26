خبير اقتصادي: مصر ستصبح لاعبا أساسيا في تنمية العراق الفترة المقبلة

أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قوة العلاقات بين مصر والأردن والعراق.

وقال المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال تصريحات تليفزيونية في برنامج "صباحنا مصري"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع كل سبل التعاون أمام الأشقاء في الأردن والعراق خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن العراق يحتاج لأعمال بنية أسياسية وتحتية، ومصر ستضخم استثمارات ضخمة جدًا وخاصة لما تمتلكه من خبرات وعمالة وعلاقات طيبة بين الدولتين.

وأوضح أن مصر لاعب أساسي ومحوري في العراق خلال الفترة المقبلة، ومصر ستعود لاحتلال المركز الأول من العمالة في العراق في ظل المشروعات الاستثمارية التي ستشهدها الدولتان الفترة المقبلة، وسيكون هناك طفرة تعاون كبيرة.