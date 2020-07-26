مستشار الرئيس للصحة: إنتاج مصر لقاحات كورونا سيكون له مردود اقتصادي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ شركة اللقاحات والأمصال المصرية "فاكسيرا" ستنشئ خطوط إنتاج للقاح الصيني، بعد إجراء مصر تجارب على اللقاح للتأكد مرة أخرى من أنّه آمن وفعال.

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، أنّ هناك سباق عالمي حاليا للحصول على جرعات من لقاح جامعة أكسفورد عبر شركة "جافي" المنوطة بإنتاجه، وإذا استطعنا إبرام اتفاقية لتصنيع أو تعبئة اللقاح الصيني سيكون إضافة كبيرة لتصنيع اللقاحات في مصر.

وأكد أنّ مصر لديها خبرة سابقة في تصنيع أو تعبئة اللقاحات سنعود بها حاليا للسطح أو للصورة، مؤكدا أنّ اللقاحات ليس الهدف منها الربح، لذلك صنفت شركة "جافي" لقاح أكسفورد لـ3 أسعار، بحيث يمكن إعطاء اللقاحات للدول المنخفض دخلها مجانا، مشددا على أنّه عندما تتحول مصر لدولة منتجة للقاحات سيمنحها ذلك بُعدا علميا وتقنيا وتجاربيا، كما أنّ له مردود اقتصادي.