غارات إسرائيلية على قطاع غزة.. واعتقال 21 في الضفة الغربية

أغارت طائرات إسرائيلية، فجر اليوم، 4 مرات متتالية على أرض زراعية بمحيط منطقة الزنة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفي وقت متزامن قصفت طائرات حربية إسرائيلية أرضا زراعية ثانية بمحيط منطقة أبوعنتر شرق الزنة شرقي خان يونس، دون الإعلان عن إصابات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنّ طائرات حربية أغارت على بنية تحت أرضية لحماس جنوب القطاع، ردا على إطلاق البالونات الحارقة نحو الأراضي المحتلة.

وشنت قوات الاحتلال، اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 21 فلسطينيا من الضفة الغربية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وجمد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطط البناء الاستيطاني فيلض الضفة الغربية وغور الأردن، ولم يمنح تصاريح لتوسيع الاستيطان لأكثر من 6 أشهر، ما تسبب في غضب مجلس المستوطنات، الذي دعا للتحرك على الأرض والبناء بحرية، دون موافقات سياسية وقيود.

وسلمت مخابرات الاحتلال، أمس، محافظ القدس، عدنان غيث، إخطارا يعلمه فيه ما يسمى "قائد قيادة الجبهة الداخلية" للاحتلال نيته إصدار قرار عسكري جديد يقيد حركته داخل القدس. وتسلمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا"، أمس، تبرعا بقيمة مليون دولار من حكومة الصين الشعبية من أجل المعونة الغذائية في غزة، وأوضحت "أونروا" أنّ الدعم جزءا من مناشدة الطوارئ التي أطلقتها لعام 2020 للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويأتي في أعقاب توقيع اتفاقية تبرع في 25 أغسطس.

ويتجه وفد إسرائيلي، برئاسة رئيس هيئة الأمن القومي، مائير بن شبات، برفقة بعثة أمريكية تضم جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، إلى أبوظبي، الاثنين المقبل، لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي.