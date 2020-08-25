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محمود مسلم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع جنوب قطاع غزة

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أ ش أ
10:55 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

قصفت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الاحتلال، موقعا وأرضا زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا شرق مدينة رفح ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة للاستهداف.

كما أطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة رفح قذيفتين صوب أرض زراعية قرب معبر "صوفا" شمال شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين القاطنين بالقرب من موقع الاستهداف.

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