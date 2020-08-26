خبراء يشرحون أهمية التأمين على جراج التحرير وعمر مكرم: حفظ المال العام

شروط عدة وضعتها محافظة القاهرة، عند طرحها حق استغلال وتطوير وصيانة جراجي التحرير وعمر مكرم لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، في مزاد علني يقام منتصف الشهر المقبل بالحديقة الدولية بمدينة نصر.

وألزمت المحافظة المتقدم للمزايدة حالة رسوها عليه أن يكون مسؤولاً عن الجراجين من الداخل والخارج طوال مدة حق الاستغلال، كما يلتزم من يرسو عليه المزاد وقبل التعاقد تقديم بوليصة تأمين لصالح المحافظة على ألا تقل قيمة البوليصة لجراج التحرير عن 650 مليون جنيه، وجراج عمر مكرم عن 100 مليون جنيه، على أن تشمل هذه البوليصة بحد أدنى السرقات والحوادث والتلفيات والحرائق والإصابات بأنواعها، وذلك فيما يخص كل المنشآت والمباني وكل التجهيزات الثابتة والمنقولة وجميع الأجهزة والمعدات داخل كل جراج أو على المسطح الخارجي لها وما قد يترتب على ذلك من آثار دون أدنى مسؤولية على محافظة القاهرة.

قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق إن تقديم بوليصة تأمين لصالح المحافظة، ضد الحوادث والحرائق وغيرها، أسلوب جديد في التعاقد من شأنه حفظ المال العام، باعتبار أن الجراج ملك عام وتعود إدارته لمحليات محافظة القاهرة، مما يعد ضمانة للمحافظة باعتباره إدارة محلية للدولة.

وتابع وزير التنمية المحلية الأسبق في حديثه لـ"الوطن" أن بوليصة التأمين لن تؤثر بشكل كبير على شكل عقد حق الاستغلال المقرر إبرامه بين المحافظة والمستثمر، مشيرًا إلى أن المستثمر حال قرر التقدم للمزايدة يكون موافقا بالفعل على كافة الشروط.

وقال الدكتور ياسر شحاتة خبير الموارد البشرية والتنمية المستدامة، إن الدولة تنتهج نهجًا جديدًا مبتكرًا يهدف للحفاظ على أملاك الدولة، بطرق حديثة تضمن حقوق كافة الأطراف، موضحًا أن عمل بوليصة تأمين على الجراجي من شأنه الحفاظ على الممتلكات وحماية طرفي المعادلة سواء المؤجر المتمثل في المستثمر أو صاحب الملك المتمثل في المحافظة بل وكل من يستخدم الخدمة من المواطنين.

وتابع خبير التنمية المستدامة، في حديثه لـ"الوطن"، إن عمل بوليصة تأمين يعد نهجًا ينم عن قيادة رشيدة تبتكر العديد من الطرق لتحجيم الفساد والحفاظ على ممتلكات الدولة، موضحًا أن هذه الخطوة تحل الكثير من مشكلات الإجراءات التنفيذية، مضيفا أن القرار يعد نظرة جديدة ومختلفة.

ويقع جراجا التحرير وعمر مكرم على مساحة 78 ألفًا و904 م2 تقريبًا ويتسعان لـ24 أتوبيسًا و2303 سيارة.