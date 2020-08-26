"توأم روحي" يحقق 320 ألف جنيه أمس.. و"الغسالة" يلاحقه بـ111 ألفا

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 320 ألفا و454 جنيها أمس، متفوقا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 111 ألفا و126 جنيها، بحسب بيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحصد فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 6 آلاف و424 جنيها، بينما حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة محمد إمام، ألفين و14 جنيها.

يذكر أنّ الحكومة المصرية قررت تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية.