محافظ دمياط تعقد اجتماعا مع إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع موظفى إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام، حيث جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و سعد الفرماوى المشرف العام على الأسواق الحضارية والمواقف ومسؤولى الإدارتين.

وأصدرت محافظ دمياط حزمة من التوجيهات لتحقيق تنظيم سير العمل بهما ونهو التضاربات فى اختصاصات الإدارتين، حيث جاءت على النحو التالى، تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لمتابعة جميع الأعمال سواء المالية أو الإدارية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وتحقيق التعاون المشترك بين الإدارتين لإحكام الرقابة على كافة مجالات العمل بما يضمن إنجاز المهام المُتعلقة بالنظافة والمتحصلات والتصدى للمخالفات والإشغالات والإشراف على جميع عمليات الرصف والمشروعات التى يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة وأيضاً حملات الإزالة وكذلك التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن الوقوف على المشكلات التى تواجهها بعض المديريات.

وأوضحت محافظ دمياط أن تلك الأعمال ستكون تحت إشراف سعد الفرماوى، منوهة بأهمية تكاتف الجهود ورفع مستوى العمل بهاتين الإدارتين باعتبارهم من أهم الإدارات بالديوان لما يقومان به من دور حيوى لرصد أي تجاوزات.