هاتفيا وإلكترونيا.. كيف تستعلم عن طلبك من حجز شقق الإسكان الاجتماعي؟

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن مواعيد استقبال المكالمات بمركز الاتصالات من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

الاستعلام عن طريق موقع صندوق الإسكان

ويمكن للعملاء للاستعلام عن موقف الطلب في حجز شقق مشروع الإسكان الاجتماعي، عن طريق الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg، حيث يمكن الاستعلام عن حالة الطلب للحاجزين وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم.

الاستعلام الهاتفي

ويمكن للعملاء الاستعلام عن طريق الاتصال بالأرقام التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تمثلت في أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول أو 5999 و090071117 من أي خط أرضي، حيث تعمل تلك الخدمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 9 مساءً.

الاستعلام من خلال صفحة الفيسبوك

كما يمكن الاستعلام من خلال الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/SHMFFEG/

كما يمكن للعميل إعادة الاستعلام بطريقتين:

أولًا: عن طريق دفع رسوم إعادة استعلام في البريد المميكن في حالة رفض طلب العميل لعدم تطابق بيانات العمل أو السكن أو الحالة الاجتماعية.

ثانيًا: عن طريق جهة التمويل، للتأكد من مطابقة بيانات العميل، تطلب جهة التمويل مستندات حديثة للعميل، وفي حالة وجود اختلاف في البيانات يتم استيفاء الأوراق من العملاء وإرسالها للصندوق لإجراء إعادة الإستعلام، وفي بعض الحالات يمكن أن تقوم جهة التمويل بنفسها بعمل إعادة الاستعلام وإخطار الصندوق بالنتيجة.