الإسكان تطلق "سكن كل المصريين" بمساحة 110 أمتار بتكلفة البناء فقط

تستعد وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبدء تنفيذ مشروع "سكن كل المصريين"، وتبدأ المرحلة الأولى بـ30 ألف وحدة سكنية، وذلك في إطار توجهات الحكومة، لتوفير وحدة مناسبة لكل مواطن.

نوضح معالم ذلك المشروع الجديد، الذي يعد في شريحة أعلى قليلا من مشروع الإسكان الاجتماعى، وفقا لبيانات ومصادر رسمية.

أولا: سيشمل الشريحة التي لم تنطبق شروطها على مشروع الإسكان الاجتماعي، سواء دخلهم يتخطى الحد الأقصى أو غير ذلك من شروط.

ثانيا: المرحلة الأولى من مشروع "سكن كل المصريين" ستشمل 30 ألف وحدة في المدن الجديدة، وسيمتد المشروع ليغطي كافة الجمهورية، ومساحة الوحدة ستكون 110 متر، بينما مساحة وحدات الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 70 مترا و90 مترا، بينما تتراوح مساحة وحدات "سكن مصر" بين 115 و118 مترا، وتصل مساحة الوحدة فى مشروع "جنة" لـ150 مترا.

ثالثا: مشروع "سكن كل المصريين"، جاء استجابة لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، ويعد هذا المشروع بين مشروع "الإسكان الاجتماعي" و"الإسكان المتوسط"، حيث يقوم المواطن بدفع تكلفة بناء الوحدة السكنية دون سعر الأرض، وهو ما يعد تكلفة المباني غير محملة بسعر الأرض، وسيكون له اشتراطات محددة.

ووفقا لبيان رسمي من وزارة الإسكان، فإن مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروع "سكن كل المصريين"، بالمدن الجديدة، هي مواقع متميزة، كما كلف عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، بتكليف أكبر المكاتب الاستشارية لتصميم العمارات بالمشروع، والإعداد لطرح الإعلان عن الوحدات لمعرفة حجم الطلب عليها، والبدء في التنفيذ.

وأكد وزير الإسكان، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية، نفذت وزارة الإسكان وتنفذ مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة "الاجتماعي، المتوسط بأنواعه، الفاخر، بديل المناطق العشوائية غير الآمنة"، من أجل تحقيق رغبة المصريين فى تملك مسكنهم الخاص.