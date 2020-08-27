ننشر ضوابط اختيار المتعافين من الإدمان للالتحاق ببرنامج "اتعلم حرفة"

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مبادرة "اتعلم حرفة"، ضمن "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، لمساعدة عدد من المتعافين من الإدمان لتنفيذ بعض المشروعات المناسبة لهم ولقدراتهم.

ونجح الصندوق في دمج بعض الوزارات للعمل معه ضمن التشابك والترابط بين الوزارات بعضها ببعض، فكانت وزارة التجارة والصناعة من أول الوزارات التي انضمت إلى قافلة المتعاونين مع الصندوق في التصدي لظاهرة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

يهدف البرنامج إلى :

1- مساعدة المتعافين على اقتحام سوق العمل والإسهام في تغيير النظرة المجتمعية المتدنية للمتعافين من مرض الإدمان.

2- رفع مستويات المهارات المهنية التي تؤثر إيجابياً على تحسين حياة المتعافين وتحسين أحوالهم .

3- تنفيذ برامج تدريبى بأساليب جديدة تشجع وتعزز من تشغيل المتعافين من خلال تكوين المشورة المهنية التي تعد أحد مكونات برنامج دعم التشغيل بهدف تقديم حرف للمتعافين لمساعدتهم على إدارة مرحلة انتقالهم من البطالة إلى العمل من خلال فهمهم لأنفسهم ولسوق العمل.

4- تطوير قاعدة بيانات تستهدف التأكيد على أهمية استمرار الخدمات بعد انتهاء المشروع.

وحدد صندوق مكافحة الإدمان ضوابط اختيار المتعافين للالتحاق ببرنامج "اتعلم حرفة" كالتالى:

1- يبدأ سن المتعافي المرشح للتدريب من 18 عاما ولا يزيد عن 55 عاما.

2- التدريب يشمل (الذكور والإناث).

3- يشترط الإلمام بالقراءة والكتابة.

4- يشترط أن يحمل بطاقة الرقم القومى.

5- الأخصائى النفسى هو المسئول عن ترشيح المتعافين للتدريب.

6- أن يمر على المتعافى 4 أشهر كحد أدنى، مع أهمية التأكد من عدم حدوث زلة خلال تلك الفترة.

7- يتم إجراء تحاليل (عشوائية ومفاجئة) خلال مدة البرنامج التدريبى.

وتتمثل نوعية البرامج التدريبية للتدريب المهنى فيما يلى "صيانة التليفون المحمول، التبريد، التكييف، صناعة الإكسسوارات، صيانة الأجهزة المنزلية، المشغولات الجلدية".