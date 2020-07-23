التضامن تمنح المتعافين من الإدمان قرضا بـ80 ألف جنيه بشروط

قال الدكتور أحمد الكتامي مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنّه جرى توقيع بروتوكول إنشاء مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان بمحافظات البحر الأحمر، بورسعيد، مطروح، وهو نموذج للشراكة والتعاون بين مؤسسات الحكومة والجمعيات الأهلية.

وأضاف الكتامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ البروتوكول يتضمن إدارة وتشغيل 3 مراكز تقدم خدمات علاج الإدمان، موضحا أنّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمل على تطويرها وتجهيزها لتكون نموذجية وتقدم خدمات علاج الإدمان.

وتابع أنّ مركز البحر الأحمر أول مركز حكومي يقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان في المحافظة ويخدم محافظات أخرى محرومة من خدمات علاج الإدمان "الأقصر، قنا"، والطاقة الاستيعابية للمكان نحو 96 سريرا، ويوفر المكان خدمات العيادات الخارجية التي تستقبل في اليوم نحو 75 مريضا.

ولفت إلى أنّه متوقع أن يستفيد من خدمات مركز البحر الأحمر 21 ألف مريض سنويا، فضلا عن وجود بروتوكول تعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية لإدارة المكان من الجانب العلاجي والإشراف الكامل عليه، موضحا أنّ مركز بورفؤاد أول مركز يقدم خدمات التأهيل لمرضي الإدمان في محافظات القناة، يخدم مدن القناة مثل شمال سيناء، ويقدم خدمات العلاج لنحو 4 آلاف مريض سنويا وبطاقة استيعابية نحو 80 سريرا.

واستكمل أنّ كل فرد متعاف يحصل على قرض بقيمة 80 ألف جنيه وفقا لاشتراطات معينة، وتتم المتابعة معه لفترة طويلة ويخضع لفحص طبي للتأكد من أنّه قادر على إدارة الأموال بشكل سليم ويستطيع تسديد القسط، لافتا إلى أنّ كل من حصل على قرض يسدد أقساطه بشكل منتظم ولم تحدث انتكاسة لأي منهم.