جامعة المنيا تعتمد التعليم الهجين وتسجل 4200 مقرر بالمنصة الإلكترونية

قرر مجلس جامعة المنيا، تطبيق التعليم الهجين والتعريف به وبأهدافه، وذلك لمزجه بين التعليم وجهًا لوجه، والتعليم عن بعد عبر شبكة الإنترنت، واعتماده على نطاق واسع عالميًا بالتعليم الجامعي.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه جرى اعتماد التعليم الهجين بكليات الجامعة نظامًا للدراسة، واستيفاء المتطلبات والمعايير الأساسية والشكل والصيغة القانونية بلوائح الكليات كأسلوب للتعليم الجامعي، إضافة إلى عقد الاختبارات الإلكترونية، وتصحيحها إلكترونيًا، وتحديد طبيعة الكلية ونوعية الدراسة بها سواءً كانت نظرية أو عملية، مشيرًا أن الجامعة قدمت جميع التسهيلات؛ لتطبيق التعليم الهجين.

وأكد رئيس الجامعة، أنه بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ستبدأ الجامعة خلال هذا الأسبوع في تسجيل المحاضرات والمقررات لجميع الأقسام بالكليات التي تصل لأكثر من 4200 مقرر، ورفعها على منصة المقررات الإلكترونية بالجامعة، في صورة عرض تقديمي "بوربوينت"، وتسجيل صوتي وشرح فيديو مدعم بانفوجراف توضيحي، بجانب تحميل أنشطة وأسئلة على كل درس بجانب شرح المحاضرة.

وحضر المجلس، كل من الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس، وأمين اتحاد طلاب الجامعة.