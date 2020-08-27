أستاذ مخ وأعصاب: فكرة التشخيص المبكر للمرض هو الاتجاه العالمي الجديد

قالت الدكتورة سالمة مرزوق أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، إن فكرة التشخيص المبكر للمرض في كل مجالات الطب حاليا هو الاتجاه العالمي الجديد لأن كون الوصول للمرض أسوء من معالجته لأنه إذا وصلنا للمرض سيكون أمامنا طريقين الأول مشاكل المرض ذاته ومشاكل العلاج.

وأضافت مرزوق، خلال حوارها مع الإعلاميات سهير جودة، ومفيدة شيحة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية cbc، أن أدوية وطرق العلاج الجديدة ما زالت لها أثار جانبية، لكن التريند الحديث حاليا هو الكشف عن المرض مبكرا ومعرفته في البداية.

وتابع، أن مشاكل الأعصاب عموما أو الآلام العصبية بشكل عام كانت زمان تشبه التابون يصعب تشخيصه، وكان أقصي تشخيص يحدث عن طريق الرنين "التشخيص التصويري" لكن الآن أصبح هناك شيء يسمي التشخيص الوظيفي الذي يمكن من خلاله المرور بالجسم والأطراف والعمود الفقري كاملا بالفقرات نفسها والأعصاب الخارجة منها وحتي أطراف اليدين.