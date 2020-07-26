أستاذ مخ وأعصاب: خرافة العلاج بزيت محولات الكهرباء تلاعب بأحلام المرضى

قال الدكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بقصر العيني، إن العلاج "بزيت محولات الكهرباء" هي خرافة تلعب على أحلام الشفاء عند البسطاء، حيث إن المريض والذي يئس من مرضه يعلق آماله وأحلامه بـ"قشاية".

وأضاف "الحميلي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك بعض الشركات التي تقوم باللعب بآمال وطموحات الفقراء في العلاج، حتى ظهرت الكثير من الخرافات التي ذهب إليها الكثير من المواطنين دون جدوى، موضحا أنه يجب على الأطباء شرح المرض ببساطة للمريض، حتى لا ينساقوا وراء تلك الخرافات الغير صحيحة.

وأكد أن تلك المواد التي يلجأ البعض لاستخدامها أملا في الشفاء قد يؤدى بدوره إلى إصابتهم بالسرطان، كونها وسائل علاجية مشكوك في صحتها ولم يتم استبيان مدى تحقيق الشفاء خلالها.