أفغانستان: ارتفاع ضحايا الفيضانات لـ70 قتيلا وأكثر من 100 مصاب

أعلن رئيس إدارة الصحة بإقليم بروان الأفغاني صفي الله وارسطا، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالإقليم إلى 70 شخصًا وأكثر من 100 مُصاب.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم، أن معظم المصابين من النساء والأطفال، وأن عشرات المنازل والسيارات تدمرت جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت الإقليم.

وجه الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وزارة الدولة لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية بتقديم الدعم الطارئ إلى ضحايا الفيضانات.

وغالبًا ما تهطل الأمطار بغزارة في شمال وشرق أفغانستان خلال فصل الصيف، ما يؤدي إلى فيضانات تخلف مئات القتلى كل عام.