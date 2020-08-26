ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أفغانستان إلى 66 قتيلا و90 مصابا

أعلنت وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم حاكم إقليم بروان الأفغاني، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت الإقليم، إلى 66 قتيلا على الأقل و90 مصابا.

ورجحت "شاهكار"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا في ظل الدمار الهائل الذي خلفته الفيضانات بالإقليم، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة تعكف على انتشال المواطنين من تحت انقاض المباني المنهارة.

وأشارت إلى أن الفيضانات بدأت في وسط الإقليم خلال الليل بعد هطول أمطار غزيرة دمرت العديد من المنازل، ودعت الحكومة إلى تقديم المساعدة ودعم فرق الإغاثة في جهودها للوصول إلى المحاصرين.

من جانبه، قال أحمد تميم عظيمي، المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث، إن الفيضانات أغلقت الطرق السريعة المؤدية إلى الأقاليم الشرقية والشمالية، وتسببت في تدمير 300 منزل على الأقل ونزوح أكثر من ألف شخص.

يشار الى أنه في فصل الصيف غالبا ما تهطل الأمطار الغزيرة في شمال وشرق أفغانستان، ما يؤدي إلى فيضانات تخلف مئات القتلى كل عام.