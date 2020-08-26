ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أفغانستان لـ45 قتيلا وأكثر من 80 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم بروان الأفغاني إلى 45 قتيلا وأكثر من 80 مصابا.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم، عن صفي الله ورستا رئيس إدارة الصحة العامة في الإقليم قوله إن 5 من المصابين حالتهم خطيرة وجرى نقلهم إلى العاصمة كابول لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، أمر الرئيس الأفغاني أشرف غاني، وزارة الدولة لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية بتقديم المساعدة الطارئة لضحايا الفيضانات في مدينة شاريكار عاصمة الإقليم، حسبما ذكر بيان صادر عن القصر الرئاسي.

يذكر أنه في فصل الصيف غالبا ما تهطل الأمطار الغزيرة في شمال وشرق أفغانستان، ما يؤدي إلى فيضانات تخلف مئات القتلى كل عام.