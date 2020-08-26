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محمود مسلم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أفغانستان لـ45 قتيلا وأكثر من 80 مصابا

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10:44 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
فيضانات

فيضانات

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم بروان الأفغاني إلى 45 قتيلا وأكثر من 80 مصابا.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم، عن صفي الله ورستا رئيس إدارة الصحة العامة في الإقليم قوله إن 5 من المصابين حالتهم خطيرة وجرى نقلهم إلى العاصمة كابول لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، أمر الرئيس الأفغاني أشرف غاني، وزارة الدولة لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية بتقديم المساعدة الطارئة لضحايا الفيضانات في مدينة شاريكار عاصمة الإقليم، حسبما ذكر بيان صادر عن القصر الرئاسي.

يذكر أنه في فصل الصيف غالبا ما تهطل الأمطار الغزيرة في شمال وشرق أفغانستان، ما يؤدي إلى فيضانات تخلف مئات القتلى كل عام.

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