إيران تسمح للوكالة الدولية بتفتيش موقعين للتأكد من أنشطتهما النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أن إيران سمحت بدخول مراقبين إلى موقعين حددتهما الوكالة في وقت سابق، للتأكد من أنشطتهما النووية.

وجاء ذلك الإعلان في بيان مشترك صادر عن كل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر ‎صالحي، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف جروسي، أن طهران تتيح طواعية للوكالة الدولية الوصول إلى الموقعين اللذين حددتهما.

ووصل جروسي أمس الثلاثاء، إلى إيران في إطار سعيه لدخول مفتشي الوكالة إلى موقعين نوويين سابقين مشتبه بهما، وذلك بعد توتر كبير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب تعمد إيران عرقلة عمليات التفتيش.