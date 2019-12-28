قال رافييل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة ستساعد مصر وأي دولة في العالم، في التفتيش على كل الأنشطة النووية، بمجرد إنشاء المفاعل النووي، لأنه سيكون هناك مواد نووية كثيرة جدًا في الدولة.

وأضاف خلال لقاء خاص مسجل، مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "one "، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم الذي أُقيم مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ، أن مصر ستفعل هذا دون اللجوء لأحد، لأن الوكالة تتابع وتفتش وتنسق مع مصر في هذا السياق.

ولفت إلى أنه من الواضح للجميع، أن العالم لا يوجد به مكان لأولئك الذين يرغبون في نشر الأسلحة النووية أو يمتلكونها: "هو أمر غير مقبول ويتنافى مع كل الاتفاقيات الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية، والوكالة لديها محددات ونفعل ما في وسعنا وسنستمر في دورنا".

وشدد على أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية أمر جوهري للتنمية الاقتصادية وصحة الإنسان، مردفًا أن الطريقة الوحيدة التي يمكن التناغم معها لتحقيق السلام هي إيجاد وسائل فعالة للتفتيش.