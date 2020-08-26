العراق: إصابة موظفين في تفجير استهدف رتل أممي بطريق "أربيل | الموصل"

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، إصابة موظفين بتفجير استهدف رتل تابع لبعثة الأمم المتحدة على طريق "أربيل- موصل".

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، اليوم، إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل تابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق، على طريق "أربيل الموصل" في قرية شاخولي، ما أسفر عن إصابة موظفين اثنين بجروح.