استهداف رتل تابع لـ"التحالف الدولي" شمالي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية الحكومية، اليوم، عن استهداف رتل تابع لـ"التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في شمالي العاصمة بغداد، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت خلية الإعلام، في بيان صحفي، أن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي بشمالي العاصمة بغداد".

وأضافت خلية الإعلام، أن "الانفجار أدى الى حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل".