أسيوط تخصص قطعة أرض لإنشاء محطة مياه جوفية بريفا

أعلن محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، على استغلال الدور الأول علوي بمبنى حي غرب الجديد كمقر لوحدة نظم المعلومات الجغرافية، كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1 فدان و5 قراريط و8 أسهم بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، لإقامة محطة مياه جوفية عليها لخدمة أهالي القرية.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أمس الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر أغسطس بحضور اللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ومديرى إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وأكد المحافظ خلال الجلسة، على ضرورة المضي قدماً في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء والمتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء للوقوف على تلقي طلبات المواطنين وسداد جدية التصالح 25% من قيمة رسوم المخالفة قبل يوم 15 سبتمبر 2020، فضلاً عن المتابعة المستمرة لتطهير دور العبادة والمساجد وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والحكومة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا استعدادًا لعودة صلاة الجمعة بالمساجد وفقاً لتعليمات وتوجيهات وزارة الأوقاف.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الجهود في منظومة التقنين لأراضي أملاك الدولة، خاصة مع استكمال تنفيذ الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديريات الخدمات فضلًا عن تفعيل منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية واستكمال باقي أوراق التصالح وسداد 25% من قيمة التصالح وفقًا للقانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس باسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تصالح أو تقنين.

كانت قد بدأت جلسة المجلس التنفيذى بالسلام الوطني ثم كلمة الوزير المحافظ التي وجه خلالها الشكر للقيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات على مجهوداتهم في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا.

كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.