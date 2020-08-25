محافظ أسيوط يوجه بسرعة إصلاح كسر خط طرد الوليدية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بسرعة إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 600 مم الوليدية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات والمرافق لاحتواء الأزمة، فضلًا عن الدفع بسيارات مياه نظيفة إلى الأماكن المتضررة بقرية منقباد بمركز أسيوط والوليدية بحي شرق.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بحدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي 600 مم بمنطقة الوليدية بحي شرق، ما أدى إلى قطع المياه عن منطقتي الوليدية ومنقباد لحين الانتهاء من الإصلاح.

ومن جانب آخر، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تجهيز سيارات المياه النقية للمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين لطلبها على الفور عن طريق الاتصال بالشركة على رقم الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول على الرقم (01280733990) و"واتس آب" على الرقم (01206179891)، أو الصفحة الرسمية للشركة، أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088)، أو رسائل الواتس آب (01000623873).