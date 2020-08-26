صور.. محافظ أسيوط ورئيس "الميني فوتبول" يدشنان اللعبة بالمحافظة

دشَّن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وأحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، انطلاق رياضة الميني فوتبول (كرة القدم المصغرة) بمحافظة أسيوط بحضور محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعادل أبو ضيف نائب رئيس منطقة أسيوط للميني فوتبول، وفكري صالح رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، وذلك ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه لرياضة الميني فوتبول بالمحافظة حتى تصير اللعبة أحد أهم الرياضات بالمحافظة، نظرًا للاهتمام الكبير من شباب المحافظة بهذه الرياضة حيث إنها تهدف إلى البحث عن المواهب الشابة وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة والبعد بشبابنا بعيدًا عن الإرهاب والمخدرات، لافتًا إلى اهتمام الدولة بنشر الرياضة وتطوير ودعم مراكز الشباب بالمحافظة وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الألعاب الرياضية وصقل خبراتهم ومواهبهم والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

ووجه رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير الشكر إلى الوزير المحافظ اللواء عصام سعد على حفاوة الاستقبال بمقر المحافظة والحوار الشيق حول اللعبة، مؤكدًا أن تدشين رياضة الميني فوتبول يوم الثلاثاء 25 أغسطس في عهد المحافظ اللواء عصام سعد سيصبح هذا التاريخ عيدًا سنويًا من كل عام للعبة في المحافظة، مشيداً بالمجهود المبذول من محمد محمود وكيل الوزارة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والنائب محمد حمدي رئيس المنطقة وعادل أبو ضيف نائب رئيس المنطقة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، ليخرج حفل التدشين بهذه الصورة الرائعة المنظمة التي تليق باسم أسيوط وتاريخها الحافل.

وأعلن رئيس الاتحاد عن دعمه الكامل لوجود فريق من أسيوط في الدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول ليس فقط للشباب بل أيضا للإناث قائلا "إننا اليوم جئنا لمحافظة أسيوط لنعلن ميلاد وتدشين رياضة الميني فوتبول بالمحافظة تحت رعاية الوزير المحافظ ليس فقط بل سنسعى أيضا بالاهتمام بالسياحة الرياضية بالمحافظة"، لافتًا إلى نشر اللعبة بكل ربوع المحافظة من أجل توسيع قاعدة الانتشار بالمحافظة ثم يأتي دورنا بالكشف عن المواهب الشابة المليئة بالمحافظة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم من خلال أنشطة الاتحاد وخاصة في ظل أهمية محافظة أسيوط بالنسبة لنا ولكونها مليئة بالمواهب الشابة في كل مدنها ومراكزها ونجوعها في ظل تواجد قاعدة كبيرة من الشباب بوجود 170 مركز شباب و24 ناديا وعدد من الأكاديميات، معبرًا عن سعادته بتواجده في المحافظة وإدخال هذه الرياضة لأسيوط لخدمة شبابها ذكورًا وإناثًا، معلنًا فتح باب الانضمام للأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة كهيئات رياضية للانضمام للمنطقة وكذلك التجهيز لدورات الحكام والمدريبين التي ستنطلق الشهر المقبل للتأكيد أن الهدف الأسمى هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الانتشار وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الاتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر.

يذكر إنه تم تشكيل مجلس إدارة منطقة أسيوط ليصبح محمد حمدى رئيس المنطقة وعادل أبوضيف نائب رئيس المنطقة ومحمود عربي أمين الصندوق وأشرف عثمان المشرف العام على اللجنة الطبية وأشرف السيد حسن المشرف العام على لجنة شئون العضوية وياسر عبدالعليم المشرف العام على لجنة المسابقات وعدنان محمود المشرف العام على لجنة الحكام ومحمد السيد المشرف العام على اللجنة الإعلامية ومحمد كاشف المدير الفني للمنطقة وعزالدين محمود المدير التنفيذي للمنطقة.

وفي ختام زيارته للمحافظة توجه أحمد سمير بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة المنطقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في نشر اللعبة في محافظة أسيوط في ظل الدعم الكبير من الوزير المحافظ اللواء عصام سعد مختتماً حديثه قائلا "تحيا مصر رئيساً وجيشاً وشعباً.. حفظ الله مصر حفظ الله الوطن".