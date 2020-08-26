"الناتو" يدعو تركيا واليونان إلى تخفيف التوتر واللجوء للحوار

دعا حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم، كلا من تركيا واليونان إلى تخفيف التوتر وحل الأزمة بين الدولتين على أساس القانون الدولي وروح التضامن بين الحلفاء.

وأعرب أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج، قبل بدء اجتماع وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع بمنطقة شرق المتوسط، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية للأنباء.

وقال ستولتنبرج: "نحن بحاجة إلى خفض حدة التوتر وأن يجلس الطرفان على طاولة الحوار"، مؤكدًا ترحيبه بجهود الوساطة التي تبذلها ألمانيا من أجل إيجاد مخرج للأزمة.

وأشار ستولتنبرج، إلى أن الحلف يتواصل أيضًا بانتظام مع كبار المسؤولين في كل من أنقرة وأثينا.