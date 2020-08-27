أبناء انتزعت من قلوبهم الرحمة "قتلوا آبائهم".. حكايات من وراء القضبان

"وبالوالدين إحسانا" هكذا وصانا الله سبحانه وتعالي ببر الوالدين، ولكننا في زمان إنعدمت فيه معاني الانسانية حتي أصبحنا نسمع ونشاهد حوادث قتل أبناء لأبائهم أو امهاتهم، تلك المشاهد التي تترك فينا انطباعاً بوحشية هؤلاء المجرمين، ومدي بشاعة الجرم الذي ارتكبوه في حق أنفسهم وحق من قام بتربيتهم، وتستعرض "الوطن" حكايات من وراء القضبان، واعترافات للمتهمين بقتل والديهم والأسباب التي دفعتهم لفعل ذلك، ويأتي ذلك تزامناً مع ضبط قاتل والده بسبب سوء المعاملة في مدينة بدر، من خلال التقرير التالي:

- اعترافات قاتل والده بالعبور: "كان جاحد وبيعايرني إني عاطل"

أدلى "ز.ك.ا" 20 سنة عاطل، المتهم بقتل والده المسن في العبور باعترافات تفصيلية حول ارتكاب جريمته، حيث أكد أنه قتل والده بسبب جحوده وأنه كان دائما يعامله معالمة سيئة ويهينه ويسبه وكان يرفض الإنفاق عليه.

وأضاف المتهم في اعترافاته: "كنت دائما أطلب منه أموال ولكنه كان يرفض إعطائي وكان يعايرني بأنني عاطل ومدمن مخدرات"، متابعا: "أنا كنت عايش مع والدتي بعد انفصاله عنها ولكن بعد أخذ والدي لشقيقتي لتعيش معه منذ فترة قررت الذهاب إليه للعيش معه لأكون قريبا منها وعشنا مع بعض حوالي سنة".

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- "ضربني بعكاز فقتلته بطلقة خرطوش".. اعترافات قاتل والده في بني سويف

"ضربني بعكاز.. طلعت المسدس وضربته طلقة مات في دقيقة.. كان يستاهل الموت.. مكنش بيبطل يضربني وكان رافض يجوزني" هكذا تحدث الشاب العشريني المتهم بقتل والده أمام النيابة العامة، التى باشرت التحقيق في الواقعة.

يواصل المتهم حديثه عن جريمة قتل والده قائلا: "اللي حصل يوم الواقعة، كنا ماشي مع أبويا وبعدين طلبت منه إن هو يبيع أرض ملكه، ورفض البيع.. وضربني بالعكاز بتاعه.. اتعصبت عليه وطلعت فرد خرطوش كان معايا وقتلته"

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- قاتل والده في السيدة زينب: "زهقت منه عشان بيشتمني قدام الجيران"

على مدار 4 ساعات متواصلة أدلى المتهم بقتل والده، بتفاصيل جريمته أمام النيابة، واعترف المتهم بتفيذ جريمته: "زهقت من أبويا عشان كل شوية بيشتمني قدام الجيران"، وعقب سماعه قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات، بأنّ المتهم هرب من مسرح الجريمة وتخلص من السكين الذي استخدمه في قتل والده بإلقائه في نهر النيل، لكن المباحث نجحت في القبض عليه بعد ساعات قليلة من الحادث.

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- اعترافات قاتل والده ببني سويف: أيوة طعنته علشان منع عني فلوس المخدرات

"أيوة أنا قتلت أبويا علشان منع عني الفلوس، وكنت عاوز أشتري مخدرات".. بهذه الكلمات اعترف عامل بتفاصيل قتل والده داخل منزلهما في بني سويف، أمام رئيس نيابة مركز بني سويف.

وأضاف المتهم، أن والدته شاهدته وهو يتخلص من المجني عليه، موضحًا أنه صباح يوم الجريمة توجه إلى والده بغرفته وطلب منه "فلوس" كمصروف، فرفض وسبّه، متابعًا اعترافاته: "قال لي انت هتشتري بيها مخدرات، فنشبت مشادة كلامية بيننا تطورت إلى مشاجرة وتبادل بالألفاظ الخادشة، ثم أحضرت سكين المطبخ وسددت له عدة طعنات، ولم تستطيع والدتي إنقاذه".

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- اعترافات قاتل والده بالنهضة: "أيوة قتلته عشان كان بيعايرني إني عاطل"

"أيوة قتلت ابويا هو مربنيش ومشفتوش وقف جنبي في حياتي حتي دخلت السجن ووموقفش جنبي وأنا ملقتش شغل وهو عايرني"، بهذه الكلمات اعترف مسجل خطر بقتل والده عقب نشوب مشاجرة أمام فريق من ضباط المباحث والنيابة العامة.واعترف المتهم في التحقيقات انه تمكن من سرقة مبلغ 145 جنيها كانت بحوزة والده وحاول الهرب إلى الإسكندرية.

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- قاتل والده بـ4 طعنات مرددا عبارة "أنا ربكم الأعلى" أمام الجنايات

بعد مرور 7 أشهر على واقعة مقتل موظف بالمعاش، على يد ابنه في منطقة إمبابة، أعلنت نيابة إمبابة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، اليوم، المتهم، الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما، والمنسوب إليه ارتكاب الواقعة، وتهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، طبقا لما ورد فى تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، بـ"قرار إحالته للمحاكمة الجنائية".

الواقعة التى دارت فى بداية شهر يناير الماضي، كانت داخل إحدي الشقق السكنية فى شارع أبو جابر بمنطقة إمبابة، وانتهت بقتل الموظف بـ4 طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، على يد ابنه.

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- اعترافات قاتل والده بقليوب: طردني من المنزل وقام بتأجير الشقة فقررت الانتقام

أدلى نجار موبليا بقليوب باعترافات تفصيلية، حول واقعة قيامه بقتل والده في فبراير الماضي، بعدما فوجئ بتأجيره الشقة الخاصة به في منزل الأسرة بمنطي في قليوب، في أعقاب ترك المتهم منزل الأسرة والإقامة بالجيزة، بسبب طرد والده له بسبب إدمانه المخدرات، مشيرًا إلى أنه أقدم على ذلك انتقامًا من والده "المجني عليه" بسبب طرده من الشقة وتأجيرها وتركه في الشارع هو وأبنائه.

وفجر المتهم مفاجأة أثناء إدلائه باعترافاته،حيث كان ينوي قتل أبنائه الثلاثة بعدما ذبح والده، إلا أنه لم يجدهم بالشقة بعدما ذهب إليهم بمنطقة المنيب بالجيزة.

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- قاتل والده للنيابة: «طلبت مساعدته فى الزواج وتجاهلنى.. فطعنته»

أدلى أحمد السيد عبدالشافى الشرقاوى، قاتل والده بالمنوفية، باعترافات تفصيلية، حول ملابسات جريمته، أمام المستشار أحمد رأفت وكيل نيابة قويسنا، أمس، مبرراً إقدامه على قتل أبيه البائع المتجول بـ 3 طعنات فى القلب، بأنه تقاعس عن مساعدته فى الزواج.

«ساعد إخواتى الاتنين فى جوازهم، وأنا كأنى مش ابنه». هكذا بدأ القاتل، 27 سنة، اعترافاته أمام النيابة، قائلاً: «على الرغم من أنى خلصت تشطيبات الشقة وادخرت فلوس للشبكة، إلا أنه رفض مساعدتى فى ثمن الجهاز، زى اخواتى، أو حتى ييجى معايا يخطب لى»

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- خيط الجريمة "شومة".. عصا ترشد المباحث عن قاتل والده لسرقة 500 جنيه

شعر سكان حارة عثمان بن عفان في منشأة ناصر، بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم العجوز، فأبلغوا الشرطة، بعد أن فشلوا في الوصول إلى أي من أسرته، فحضرت قوة أمنية وكسرت الباب، لتجد المجني عليه، مخضبًا بدمائه على سرير غرفته.

وكشفت تحريات المباحث، أن نجل المجني عليه "أحمد. ر"، وراء ارتكاب الواقعة، وقتل والده مع سبق الإصرار والترصد، بعدما انتظره حتى غرق فى نومه، ثم تسلل إلى جوار فراشه، وانهال على رأسه بعصا "شومة"، أعدها خصيصًا لهذا الغرض، وكشفت المعاينة، أن حالة الجثة تظهر وقوع الحادث قبل عدة أيام من اكتشافها، وتعود لرجل فى منتصف العقد السادس من العمر، وبها كسور فى عظام الجمجمة والوجه والفك العلوى، ونزيف دماغي أدى للوفاة.

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- حبس قاتل والده بالإسماعيلية.. المتهم: ضربته بشكل مبرح

أمر المحامي العام لنيابات الإسماعيلية المستشار ياسر أبو غنيمة، حبس محمد عبد المنعم راغب 23 سنة 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة قتل والده تاجر المواشي بالإسماعيلية وتوجيه تهم القتل العمد.

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- ضبط قاتل والده بسبب سوء المعاملة في مدينة بدر

في أقل من 24 ساعة نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض العثور على جثة عجوز داخل منزله في منطقة بدر وتبين أن نجله وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

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