مسؤولة أممية تدعو مفوضية الانتخابات العراقية لاتخاذ خطوات عملية

دعت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق‎ جينين هينيس بلاسخارت، اليوم، مفوضية الانتخابات في العراق إلى اتخاذ خطوات عملية.

وقالت بلاسخارت، في كلمة بمجلس الأمن، أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية العراقية: "نشيد بخطوات حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لبناء العلاقات الخارجية والحوار مع الدول".

وأشارت بلاسخارت، إلى أن "الحكومة العراقية مصممة على اختيار الحوار بين الدول وبناء العلاقات"، مؤكدة أن "التصعيد الأخير على الحدود (العراقية - التركية) مصدر قلق كبير".

ودعت بلاسخارت، مفوضية الانتخابات في العراق إلى اعتماد خطوات عملية.

وقالت ممثلة الأمين العام، "نجدد دعمنا لشعب العراق وحكومته في جهودهما الرامية إلى التصدي لجائحة كورونا".