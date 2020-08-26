الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة طالت 16 فلسطينيًا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن نابلس ورام الله والبيرة وطولكرم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.