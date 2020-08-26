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محمود مسلم

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية المحتلة

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(وكالات)
06:32 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة طالت 16 فلسطينيًا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن نابلس ورام الله والبيرة وطولكرم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.

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