عماد زيادة يبدأ تصوير أول مشاهده بمسلسل "لؤلؤ" بالحزام الأخضر

بدأ الفنان عماد زيادة، اليوم الأربعاء، تصوير مشاهده الأولى بمسلسل "لؤلؤ" بمنطقة الحزام الأخضر التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، حيث شاركة التصوير الفنانة مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد.

ويظهر عماد زيادة بشكل مختلف، حيث قال إن الدور سيكون مفاجأة للجمهور، والشخصية التي يقدمها بالمسلسل لم يقدم مثلها من قبل، لذلك يتمنى أن ينال الدور إعجاب الجمهور وأن يحقق المسلسل النجاح الكبير.

وأضاف "زيادة" أن سعادته كبيرة للمشاركة في مسلسل "لؤلؤ" الذي هو البطولة المطلقة الأولى للنجمة مي عمر، التي تستحق التقدير والدعم نظرًا لموهبتها ونجاحاتها التي حققتها من قبل بمسلسل "الأسطور" و "ريح المدام" وكذلك الأعمال السينمائية وتابع زيادة أن الجمهور سيشاهد مي بشكل مختلف للغاية.

ويضم المسلسل بعض الاستعراضات والأغنيات التي تقدمها مي عمر لأول مرة، لذلك فالعمل به العديد من العناصر والجوانب الفنية المختلفة التي تتناسب مع أذواق الجمهور المختلفة.

مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ليلى أحمد زاهر، حمدي هيكل وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد عبدالسلام وإنتاج تامر مرسي.