عماد زيادة يبدأ تصوير أول مشاهده بمسلسل "لؤلؤ" بالحزام الأخضر

عماد زيادة يبدأ تصوير أول مشاهده بمسلسل "لؤلؤ" بالحزام الأخضر
كتب:
أبانوب رجائي
11:05 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
عماد زيادة
بدأ الفنان عماد زيادة، اليوم الأربعاء، تصوير مشاهده الأولى بمسلسل "لؤلؤ" بمنطقة الحزام الأخضر التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، حيث شاركة التصوير الفنانة مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد.
ويظهر عماد زيادة بشكل مختلف، حيث قال إن الدور سيكون مفاجأة للجمهور، والشخصية التي يقدمها بالمسلسل لم يقدم مثلها من قبل، لذلك يتمنى أن ينال الدور إعجاب الجمهور وأن يحقق المسلسل النجاح الكبير.
وأضاف "زيادة" أن سعادته كبيرة للمشاركة في مسلسل "لؤلؤ" الذي هو البطولة المطلقة الأولى للنجمة مي عمر، التي تستحق التقدير والدعم نظرًا لموهبتها ونجاحاتها التي حققتها من قبل بمسلسل "الأسطور" و "ريح المدام" وكذلك الأعمال السينمائية وتابع زيادة أن الجمهور سيشاهد مي بشكل مختلف للغاية.
ويضم المسلسل بعض الاستعراضات والأغنيات التي تقدمها مي عمر لأول مرة، لذلك فالعمل به العديد من العناصر والجوانب الفنية المختلفة التي تتناسب مع أذواق الجمهور المختلفة.
مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ليلى أحمد زاهر، حمدي هيكل وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد عبدالسلام وإنتاج تامر مرسي.