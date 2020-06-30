عماد زيادة يتعاقد رسميا على مسلسل "نسل الأغراب"

تعاقد اليوم الثلاثاء، الفنان عماد زيادة، رسميا على المشاركة في بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي.

التقى زيادة بالمنتج حسام شوقي المدير التنفيذي لشركة "سنرجي"، لتوقيع العقد ليبدأ بعدها التحضير لدوره في المسلسل وقال "زيادة"، إن سعادته كبيرة للالتقاء بالمنتج حسام شوقي الرئيس التنفيذي لشركة "سنرجي"، الذي يهتم بكافة التفاصيل داخل أي عمل فني يتم إنتاجه.

وأضاف في بيان صحفي له، أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن المخرج محمد سامي، الذي رشحه لهذا الدور، الذي سوف يكون مفاجأة للجمهور، موضحا أن العمل مع مخرج متميز مثله إضافة حقيقة لأي فنان، خاصة أنه يمتلك موهبة توظيف أدوات الممثل، وإخراج أفضل ما لديه من أداء، كما أنه لا يبخل في نقل خبراته لكل من يعملون معه، فالعمل معه دفعة كبيرة للممثل، الذي يكون سببا في نقله نوعية في مشواره.

وتابع زيادة أنه عمل مع المخرج محمد سامي من قبل في مسلسل الأسطورة ومسلسل "ولد الغلابة"، الذي قدم خلاله شخصية رشوان، والذي حصد بها جائزة أفضل ممثل مساعد العام الماضي في مهرجان الأفضل 2019‎.