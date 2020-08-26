مدير الوطنية للتدريب: 700 شاب عدد المتقدمين للأكاديمية هذا العام

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأربعاء المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي استمرت على مدار 5 أيام منذ السبت الماضي بمشاركة 15 وزيرًا و64 خبيرًا وضيف شرف.

وقالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب إن عدد المتقدمين الذين وصلوا للمرحلة الأخيرة من مراحل الانتقاء للالتحاق بالبرنامج هذا العام أكثر من 120% من العام الماضي؛ فقد بلغ عددهم 700 متقدم ممثلين لأغلب محافظات مصر.

وأوضحت راغب أنه تم إعطاء الفرصة لجميع العاملين بالدولة سواء من القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال، وأن البرنامج يعتبر استكمال لحلقة نجاح بدأت أثر على الأرض وهي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي خرجت منه نسختين إحداهما للشباب الإفريقي وأخرى للتنفيذيين من جميع العاملين بالدولة، وأضافت أنه قريبًا سيتم إطلاق برنامجين رئاسيين للنشء وللباحثين.

وأكدت أنه تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدايةً من وجود بوابات التعقيم على جميع مداخل المباني، وأخذ جميع الإجراءات الاحترازية لتعقيم جميع الأفراد والحرص الدائم على سلامة جميع المتواجدين.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدرب.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.