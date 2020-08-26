محافظ جنوب سيناء يزور مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب

زار اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لحضور مقابلات مرشحي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وهى المرحلة الأخيرة، من مراحل تقييمهم للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

ويهدف البرنامج، إلى بناء كوادر من ذوي الكفاءة العالية للدولة، لتكون قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات، وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث، متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، لجعلهم قادرين على تولى المناصب القيادية المختلفة.

يذكر أنه جرى إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.